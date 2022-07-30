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    • Казахстан стартовал с побед на всемирной шахматной олимпиаде

    30 Июля 2022 21:28

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские шахматисты стартовали на шахматной олимпиаде, которая в эти дни проходит в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мужская национальная команда, в составе которой выступают Ринат Жумабаев, Алишер Сулейменов, Муртас Кажагалеев, Арыстанбек Уразаев и Казыбек Ногербек, сыграла против сборной китайского Тайбэя и одержала победу со счетом 3:1.

    Женская сборная Казахстана, которую представляют Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Гулисхан Нахбаева и Назерке Нургали, уверенно обыграла команду Гватемалы со счетом 4:0.
    #Спорт #Шахматы
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