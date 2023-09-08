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    23:46, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан становится платформой для глобального диалога: в Астане прошла конференция с участием конституционных судей из 30 стран мира

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Конституционном Суде Республики Казахстан состоялась Международная конференция «Конституционное правосудие: достоинство, свобода и справедливость для всех», посвященная ко Дню Конституции Республики Казахстан и 75-летию Всеобщей декларации прав человека. передает МИА «Казинформ».

    Помощник Президента РК Ержан Жиенбаев зачитал приветствие Президента Касым-Жомарта Токаева участникам, организаторам и гостям международной конференции.

    Глава государства отметил, что конституционное правосудие является одним из важнейших элементов демократического общества, гарантом защиты прав и свобод граждан.

    «Символично, что конференция проходит накануне 75-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека – основополагающего документа для всего мира. Декларация подчеркивает необходимость широкого сотрудничества в сфере защиты и продвижения прав человека. Казахстан полностью разделяет данный подход», - говорится в тексте приветственной телеграммы.


    Диалоговая площадка объединила судей конституционных судов, представителей уполномоченного по правам человека и правозащитных учреждений из более чем 30 стран мира, в том числе из Европы, Азии и Африки.

    В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента РК, государственных органов, депутаты Парламента, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека, представители профессиональных юридических и научных сообществ, а также представители международных организации: Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), ООН, ОБСЕ, ЕС, Совета Европы, Германского фонда международного правового сотрудничества (IRZ), Европейского Суда по правам человека и другие.


    С приветственной речью мероприятие открыла Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова, поздравив присутствующих с Днем Конституции Казахстана и 75-летием Всеобщей декларации прав человека. Она отметила, что находить соразмерный, устойчивый и мирный баланс между интересами государства, общества и человека, обеспечить такое верховенство права, которое будет отвечать современным вызовам и защищать человека и его права, принадлежащие ему от рождения, являются общей задачей, а также главной темой обсуждения сегодняшней Конференции.

    «Органы конституционного контроля, обеспечивая верховенство Основного Закона, стоят на страже этих прав и свобод человека и гражданина», - добавила Азимова.


    В ходе конференции участниками были обсуждены актуальные вопросы, связанные с ролью конституционного контроля в продвижении ценностей защиты прав и свобод человека.

    Азимова подчеркнула, что в настоящее время, благодаря возможности граждан обращаться непосредственно в Конституционный Суд и оспаривать законность правовых актов, казахстанским органом конституционного контроля рассмотрена конституционность порядка 40 правовых норм, из них 7 признаны неконституционными, 13 соответствующими Конституции в данном Конституционном Судом истолковании.

    Также в рамках конференции состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных Конституции РК, 75-летию Всеобщей декларации прав человека и запуску деятельности Конституционного Суда РК, специальным почтовым штемпелем для последующего их выпуска в обращение АО «Казпочта».



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