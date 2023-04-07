Казахстан становится одним из центров развития шахмат - президент ФИДЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На официальной церемонии открытия чемпионата мира по шахматам, который пройдет в столице Казахстана, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объяснил, почему Казахстан стал местом для проведения матча на первенство мира. Президент ФИДЕ также отметил, что впервые в истории, в Казахстане жеребьевка прошла с помощью робота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начну с того, почему Казахстан стал местом для проведения матча на первенство мира. Мы увидели в последние годы, что Казахстан становится одним из центров развития шахмат. Женские шахматы в Казахстане уже хорошо развиты, мужские, думаю, подтянутся скоро за счет того, что будет создана мотивация после матча для того, чтобы молодые шахматисты росли. Здесь проходили уже крупные турниры, женские гран-при, командные чемпионаты мира.

Прежде всего, хочу отметить компанию Freedom, которая стала одним из наших ключевых спонсоров, партнеров, организаторов. Это сочетание поддержки правительства, Президента, частных спонсоров. Уровень развития шахмат стало главной причиной того, почему Казахстан стал местом проведения матча. Конечно, то, что Казахстан находится между Китаем и Россией (Ян Непомнящий из России и Дин Лижэнь из Китая будут бороться за звание чемпиона мира по шахматам) тоже стало одним из мотивирующих элементов, почему мы выбрали Казахстан, а не другую страну», - рассказал журналистам президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Президент Международной шахматной федерации признался, что церемония открытия прошла красочно со всеми официальными элементами.

«При этом с казахстанским колоритом, с живой музыкой и очень интересным методом жеребьевки с помощью современного робота, который сначала решил, что можно играть одновременно и белым, и черным цветом, потом все-таки исправил свою ошибку. Мне кажется, зрителям это должно было понравиться. Здорово, что в Казахстане в первый раз в истории жеребьевка прошла с помощью робота, а не просто путем манипулирования фигурками или с помощью воздушных шариков», - добавил Аркадий Дворкович.

Отметим, что с 7 апреля по 1 мая в столице Казахстана пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.