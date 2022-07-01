Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан становится центром медицинского туризма в Центральной Азии – Президент

    1 Июля 2022, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников проходящего в столице Международного форума нейрохирургии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поздравление Главы государства участникам форума зачитал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

    «Уважаемые участники форума! Поздравляю вас с открытием Международного форума нейрохирургии и тематического кинофестиваля по этому случаю. Сегодняшняя встреча квалифицированных ученых во главе с всемирно известным академиком А. Коноваловым, безусловно, придаст новый импульс развитию отечественного здравоохранения», - говорится в поздравительном слове Президента.

    В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Национальный центр нейрохирургии вносит большой вклад в развитие нейрохирургии в Казахстане.

    «Это учреждение входит в число лучших медицинских организаций Центральной Азии. В прошлом году одной из первых в регионе здесь была запущена радиохирургическая установка «гамма-нож». За последний год было проведено около 500 особо сложных операций. В стране созданы все условия для тесного взаимодействия со всемирно известными специалистами, обмена опытом, а также внедрения передовых технологий в отечественную нейрохирургию», - говорит Президент.

    «Одним из главных приоритетов определено развитие системы здравоохранения в Национальном плане развития до 2025 года. Наши врачи оказывают населению высококачественные услуги. Казахстан постепенно становится центром медицинского туризма в регионе. Уверен, что на сегодняшнем совещании прозвучит много новых идей, которые направят современные научные открытия на развитие страны», - говорится в поздравлении Главы государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Президент Казахстана Туризм Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка