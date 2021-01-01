Казахстан стал председателем ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2021 года перешло к Казахстану. Ранее страной-председателем в организации была Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в декабре состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году.

Как отмечал Касым-Жомарт Токаев, основные приоритеты Казахстана на 2021 год - полноценная реализация Договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиление ее функциональности и ответственности.

ЕАЭС был создан в 2015 году в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами-членами Союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.



