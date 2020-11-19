Казахстан стал партнером Израиля по кибербезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 ноября текущего года состоялось торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании в области кибербезопасности между Государственной технической службой (ГТС) и Национальным кибердиректоратом Государства Израиль (INCD), передает МИА Казинформ» со ссылкой на РГП «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности РК.

Подписание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Помимо руководящего состава с двух сторон в лице директора INCD Игаль Унна и председателя правления ГТС Аскара Жунисбека, присутствовал посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков.

«Выстраивание официальных отношений с международными партнерами на практике доказало свою эффективность, поэтому расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности с Государством Израиль предоставит возможность ускорить процесс обмена информацией об инцидентах и угрозах информационной безопасности и двустороннего оперативного реагирования.

Руководство ГТС выражает благодарность посольствам обеих стран за оказанное содействие в достижении понимания между двумя странами», - отметили в Государственной технической службе.

Напомним, что Израиль является ведущим мировым игроком в сфере разработки средств по кибербезопасности.