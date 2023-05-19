Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и ЦА

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - По итогам апреля в рейтинге стран по скорости интернета Казахстан поднялся на 11 строчек и занял 72-е место, опередив все страны ЕАЭС и Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

По данным Finprom.kz, скорость интернета в Казахстане увеличилась за год на 47,9%: с 20,7 Мбит/с в апреле 2022-го до 30,62 Мбит/с в апреле 2023 года. Разница с другими рассматриваемыми странами значительная. Так, в Армении скорость составила 26,25 Мбит/с, в Кыргызстане — 25,83 Мбит/с, в Узбекистане и Таджикистане — лишь 20,9 и 11,38 Мбит/с соответственно.

Среди всех операторов в Центральной Азии в четвертом квартале 2022 года самую высокую среднюю скорость загрузки мобильного интернета показал оператор «Tele2 Казахстан»: 27,25 Мбит/с, что превышает среднюю скорость загрузки за аналогичный период 2021 года (26,13 Мбит/с).

На втором месте расположился оператор «MEGA Кыргызстан» со скоростью 23,56 Мбит/с.

При этом худшие показатели продемонстрировали три оператора мобильной связи Таджикистана — MegaFon, ZET-MOBILE и Tcell.

Если рассматривать отдельные города, то в четвертом квартале 2022 года первое место по скорости интернета в ЦА занял Алматы. Средняя скорость загрузки в Южной столице Казахстана составила 25,78 Мбит/с, а средняя скорость передачи — 11,06 Мбит/с.

Аналитики отмечают, что высокие скорость и качество интернета в Казахстане обусловлены стабильными и значительными вливаниями инвестиций в отрасль. Так, к примеру, только за четыре месяца текущего года инвестиции в сектор информации и связи составили 30,3 млрд тг — на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за январь–декабрь 2022-го капвложения увеличились на 39,1% за год, до рекордных 178,9 млрд тг.

По данным конъюнктурного обследования БНС АСПиР РК, участники телеком-сектора страны в основном инвестируют в такие направления, как замена старого оборудования, расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов, внедрение новых технологий, рационализация существующих услуг, рационализация материально-технического обеспечения, ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов.



