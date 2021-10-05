Казахстан стал для Кореи близким другом и твердым сторонником - посол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятие по празднованию 4354 годовщины со дня основания первого корейского государства состоялась в столице. В ходе мероприятия Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг-сок рассказал о развитии сотрудничестве двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году исполняется 30 лет Независимости Казахстана, и пользуясь случаем, я хотел бы поздравить казахстанцев с этой знаменательной датой. С момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году, спустя год после обретения Казахстаном независимости, Казахстан стал для Кореи близким другом и твердым сторонником. Казахстан также является ключевым партнером в «новой северной политике» - инициативы экономического сотрудничества, реализуемого Правительством Кореи», - сказал посол во время мероприятия.

Ку Хонг-сок отметил, что Казахстан и Южная Корея объявили следующий год 30-летия установления дипломатических отношений годом культурного обмена, в котором планируется проведение различных мероприятии для развития дружественных отношений между двумя странами.

«В августе текущего года состоялся Государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Корею. Это был первый визит главы иностранного государства, в Корею после начала пандемии COVID-19. Данный визит заложил основу для дальнейшего расширения стратегического партнерства между Кореей и Казахстаном. По итогам визита было подписано более 20 меморандумов и проведены детальные переговоры по дальнейшему развитию предметного сотрудничества между двумя странами в рамках программы экономического сотрудничества «Свежий ветер». Данный визит предоставил хорошую возможность еще больше усилить взаимоотношения и сотрудничество, закрепленные посредством Государственного визита Президента Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле 2019 года», - отметил Ку Хонг-сок.

Также, его по словам, среди стран Центральной Азии Казахстан является ведущей страной по объему торговли и инвестиции с Кореей, а для Казахстана Корея является четвертым по величине торговым партнером.

«Две наши страны с достоинством преодолевают кризис, вызванный пандемией, и в прошлом году объем товарооборота достиг уровня более 4 миллиардов долларов», - добавил посол.

В настоящее время в Казахстане работают более 300 корейских компаний.

«По дорогам Казахстана можно увидеть множество корейских автомобилей, а смартфоны и бытовая техника корейского производства есть почти в каждом доме, в каждом учебном заведении или офисе. Корейские компании стремятся развивать образцовые деловые партнерские отношения с местными рабочими и деловыми партнерами, внося свой вклад в экономическое и социальное развитие Казахстана», - отметил Ку Хонг-сок.

Вместе с тем, посол проинформировал, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Казахстаном эпохального решения отказаться от статуса четвертой по величине ядерной державы и закрыть ядерный испытательный полигон.

«Обмен между гражданами двух стран, который получил импульс с момента вступления в силу соглашения об отмене виз в 2014 году, также постоянно расширяется. Мы также видим огромный энтузиазм казахстанцев в изучении корейского языка в корейском культурном центре в г. Нур-Султан и корейском образовательном центре в г. Алматы, который отмечает 30-ю годовщину своего открытия в этом году. Кроме того, были созданы фан-клубы корейской волны «Халлю», в том числе студенческое сообщество «Friends of Korea», которые знакомят казахстанцев с корейской культурой, К-pop, сериалами и фильмами», - сказал посол.

По информации Ку Хонг-сока, 8-9 октября в концертном зале Nomad City Hall на территории ЭКСПО в Нур-Султане пройдет фестиваль корейской культуры.