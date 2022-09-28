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    Казахстан создал самые лучшие в регионе условия для развития IT – Касым-Жомарт Токаев

    28 Сентября 2022, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан создал очень хорошие условия для развития IT. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день можно по праву сказать, что в Казахстане созданы очень хорошие условия, возможно, самые лучшие условия в регионе для развития IT», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами, инструментами для развития IT-бизнеса.

    «Мы создали международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, где действует особый налоговый и безвизовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках. Кроме того, в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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