Казахстан создал самые лучшие в регионе условия для развития IT – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан создал очень хорошие условия для развития IT. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день можно по праву сказать, что в Казахстане созданы очень хорошие условия, возможно, самые лучшие условия в регионе для развития IT», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами, инструментами для развития IT-бизнеса.

«Мы создали международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, где действует особый налоговый и безвизовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках. Кроме того, в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима», - добавил Касым-Жомарт Токаев.