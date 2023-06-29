Казахстан совершил рывок в рейтинге ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась неизменной: первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины. Франция сохранила за собой вторую позицию, Бразилия — третью.

Казахстан совершил резкий скачок вверх, поднявшись со 112-й на 104-ю строчку в списке.

Напомним, в июньских матчах отбора Евро-2024 команда Магомеда Адиева обыграла на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Рейтинг ФИФА: 1. Аргентина — 1843.73 2. Франция — 1843.54 3. Бразилия — 1828.27 4. Англия — 1797.39 5. Бельгия — 1788.55 6. Хорватия — 1742.55 7. Нидерланды — 1731.23 8. Италия — 1726.58 9. Португалия — 1718.25 10. Испания — 1703.45

104. Казахстан — 1198.24