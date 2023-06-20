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    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу

    20 Июня 2023, 02:38

    БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 гола по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнейл, Эванс, Кэткарт, Хам, Макканн, Чарльз Ш., Сэвилл, Томпсон, Прайз, Чарльз Д.

    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Габышев, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов.

    Несмотря на молодой состав и большие проблемы с его формированием по разным причинам, хозяева поля владели инициативой и создавали моменты у ворот Игоря Шацкого, самый же явный и единственный у казахстанцев до перерыва упустил Максим Самородов, из центра штрафной он пробил мимо ворот. На старте второй половины казахстанцы стали действовать активнее, создавать полумоменты, но ближе к концовке встречи пришлось спасать свою команду Шацкому, с чем он успешно справился, а вышедший на замену Абат Аймбетов забил победный гол. 1:0 — Казахстан впервые в истории победил Северную Ирландию.

    Следующий матч Казахстан проведет седьмого сентября дома против Финляндии.

    Северная Ирландия — Казахстан 0:1 (0:1)

    Гол: Аймбетов 88 (0:1).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Футбол
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