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Казахстан сотворил историю на ЧМ-2022 по паралимпийскому хоккею

7 Декабря 2022, 20:43
Казахстан сотворил историю на ЧМ-2022 по паралимпийскому хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана успешно стартовала на проходящем в эти дни в столице Таиланда Бангкоке чемпионате мира по паралимпийскому хоккею 2022 года в пуле C, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом матче на чемпионатах мира казахстанская команда сыграла с Таиландом и одержала разгромную победу со счетом 7:0.

ЧМ-2022 по парахоккею проходит с 6 по 11 декабря. В турнире играют команды Казахстана, Австрии, Великобритании, Франции и Таиланда. Стоит отметить, что сборная Казахстана впервые принимает участие в подобных соревнованиях.

Далее казахстанцы сыграют с Францией (8 декабря), Австрией (10 декабря) и Великобританией (11 декабря).

Фото: sports.kz


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