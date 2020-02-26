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    Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею из-за коронавируса

    26 Февраля 2020, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует сократить количество авиарейсов в страны, в которых зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный государственный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую категорию попала Южная Корея. Здесь с первого марта будет сокращено количество авиарейсов с девяти до трех в неделю. Также мы сейчас рассматриваем (сокращение – прим. авт.) с Министерством иностранных дел, Министерством индустрии и инфраструктурного развития и по другим странам, которые вошли, – Япония. Также планируется приостановить с первого марта воздушное сообщение между Казахстаном и Ираном», - сообщил Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции СЦК.

    «Вы знаете, очень много стран приостановили воздушное сообщение с Ираном, к примеру, такие страны, как Турция, Пакистан, Афганистан, Оман. И Казахстан только с первого марта водит такое ограничение. По другим странам вопрос еще не решен», - добавил главный санитарный врач.

    Согласно постановлению, планируется также приостановить воздушное сообщение с Ираном.

    Отметим, что количество зараженных смертельным коронавирусом в Южной Корее составило 1146. На сегодняшний день в стране от коронавируса умерло 11 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Корея Пневмония в Китае
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