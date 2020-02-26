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    Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран из-за коронавируса

    26 Февраля 2020, 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран из-за коронавируса , передает МИА «Казинформ».

    «В связи с эпидемиологической обстановкой в Южной Корее и Иране Правительством Республики Казахстан принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в Республику Казахстан. Так, решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 марта 2020 года ограничивается количество регулярных рейсов в следующем порядке: «Эйр Астана»: Алматы – Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю; Нур-Султан – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; «Asiana Airlines»: Алматы – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; «Mahan Air»: Алматы – Тегеран, приостанавливается 1 рейс в неделю», - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшее время в Южную Корею, а также учитывать принимаемые меры по возврату из Южной Кореи в Казахстан. «В связи с этим, пассажиры имеющие билеты с 1 марта т.г. на вышеуказанные рейсы могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будут оформлены без штрафных санкций и в полном объеме», - уточнили в МИИР РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Безопасность Иран Корея Пневмония в Китае
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