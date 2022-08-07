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    • Казахстан снова проиграл Азербайджану на всемирной шахматной олимпиаде

    7 Августа 2022 00:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана шестого августа провела восьмую встречу на всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мужская команда проиграла Азербайджану со счетом 1,5-2,5 и потерпела второе поражение на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022.

    Единственную победу одержал Алишер Сулейменов, Ринат Джумабаев сыграл вничью, а Арыстанбек Уразаев и Казыбек Ногербек потерпели поражения. Для Ногербека это стало первое поражение на турнире.

    Перед матчем казахстанцы занимали седьмую строчку рейтинга олимпиады, тогда как азербайджанцы были на 11-ом месте.

    Фото: Sports.kz.
    #Спорт #Шахматы
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