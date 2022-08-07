Казахстан снова проиграл Азербайджану на всемирной шахматной олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана шестого августа провела восьмую встречу на всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мужская команда проиграла Азербайджану со счетом 1,5-2,5 и потерпела второе поражение на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022.

Единственную победу одержал Алишер Сулейменов, Ринат Джумабаев сыграл вничью, а Арыстанбек Уразаев и Казыбек Ногербек потерпели поражения. Для Ногербека это стало первое поражение на турнире.

Перед матчем казахстанцы занимали седьмую строчку рейтинга олимпиады, тогда как азербайджанцы были на 11-ом месте.

Фото: Sports.kz.



