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    Казахстан снизил экспорт газа почти на 15% в 2022 году

    11 Января 2023, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем добычи газа за 2022 год составил 53,3 млрд м3 газа или 103,1% к плану 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Производство товарного газа составило 27,8 млрд м3 или 94% к плану 2022 года. Недостижение показателя связано с ограничениями приема карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, а также с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган», - сообщил министр энергетики Болат Акчулаков во время заседания Правительства РК.

    По его словам, внутреннее потребление товарного газа составило 19,3 млрд м3 или 107,2% к плану прошлого года.

    Экспорт газа составил 4,6 млрд. м3 или 85,1% к плану 2022 года. Снижение объемов экспорта газа, как отметил Болат Акчулаков, позволило обеспечить растущий объем потребления на внутреннем рынке. Обеспечение газом населения является приоритетом.

    «Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 2,8 млн тонн или 98% к плану 2022 года. Недостижение планового значения связано с ремонтами на крупных заводах – Павлодарском, Атырауском нефтехимических заводах и СНПС-Актобемунайгаз», - добавил глава Минэнерго.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минэнерго РК
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