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    Казахстан снимет ограничения на экспорт продовольственных товаров

    19 Мая 2020, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минсельхоз РК планирует с 1 июня снять все ограничения и квоты на вывоз продовольственных товаров за пределы республики. Об этом сообщил глава ведомства Сапархан Омаров на пресс-конференции по итогам заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ограничения и квоты были введены во время чрезвычайного положения для обеспечения продовольственной безопасности. На сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что сейчас страна обеспечена полностью продовольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять ограничения и запреты», - сказал Сапарахан Омаров, отвечая на вопросы.

    Глава МСХ уточнил, что соответствующий приказ находится на согласовании.

    Ранее сообщалось, для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне (в том числе для сохранения объёмов кормов и переработки пищевой промышленностью) в период действия режима чрезвычайного положения МСХ РК вводится ограничение на экспорт пшеницы.

    Кроме того, министерством был отменён запрет на экспорт муки с введением вместо этого ограничений на её вывоз за пределы республики. В этих условиях экспорт пшеницы и муки осуществлялся в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты. -0-

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз
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