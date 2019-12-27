Казахстан сможет выполнить 22 рекомендации ООН по гендерному равноправию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламентарии предлагают законодательные поправки для обеспечения гендерного равноправия, обеспечивающие выполнение 22 рекомендаций ООН. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам семейной и гендерной политики», Г. Абдыкаликова отметила, что Казахстан присоединился к ряду международных конвенций в этой сфере. Таким образом, государство добровольно приняло обязательства соблюдать права женщин, мужчин и детей, закрепленные в этих международных договорах.

«С целью оценки ситуации каждые четыре года страна представляет национальные доклады о выполнении принятых обязательств. К сожалению, отдельные замечания и рекомендации Совета ООН по правам человека и комитетов против дискриминации в отношении женщин, по правам ребенка, против пыток остаются неисполненными. Буквально, за последние два года названными органами ООН даны 55 рекомендаций, нацеленных на совершенствование законодательства и практики. Разработанный и представленный сегодня вашему вниманию законопроект позволит выполнить 22 из 55 полученных рекомендаций», – сказала Г. Абдыкаликова.

Далее депутат разъяснила, какие вопросы должно решить принятие предлагаемых законодательных поправок. Во-первых, предлагается предусмотреть ответственность работодателей за сокрытие фактов дискриминации в процессе трудовой деятельности и вводятся понятия «косвенной», «прямой» дискриминации, «сексуальных домогательств» на рабочем месте, «экспертизы равноправия», «дискриминационные условия труда по признаку пола».

Во-вторых, в целях устранения разрывов в положении мужчин и женщин в экономике и в сфере семейно-бытовых отношений вводится механизм квотирования на рынке труда и гарантий равноправного участия и выполнения обязательств в семье. К примеру, вводятся понятия «отраслевая квота равноправия», «квота равноправия при приеме на профессиональное обучение», «неоплачиваемый домашний труд».

В-третьих, в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин предлагается обеспечить в полной мере защиту прав пострадавших лиц по признанным решениям договорных органов ООН по индивидуальным жалобам, в частности, это касается компенсационных мер.

Выступивший с содокладом вице-министр информации и общественного развития РК Габидулла Оспанкулов сообщил, что, в целом проект закона поддерживается. Но по ряду позиций имеются замечания, которые будут отражены в проекте заключения Правительства.

В частности, Г. Оспанкулов отметил, что депутаты предлагают Закон «Об образовании» дополнить новым понятием «квота равноправия при приеме на профессиональное обучение». Эта поправка не поддерживается, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Конституции РК каждый гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в высшем учебном заведении. По данной норме каждый гражданин, независимо от пола может принять участие в конкурсе на равных правах. Также парламентарии предлагают наделить Правительство компетенцией по содействию обеспечения равного доступа мужчин и женщин к руководству и управлению в квазигосударственном секторе. Эти поправки нужно привести в соответствие с Указом Президента РК «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан» от 25 августа 2014 года.

Кроме того, необходимо учесть принцип меритократии в государственной службе, согласно которому признание личных заслуг и достижений государственного служащего, его продвижение по государственной службе определяется в соответствии с его способностями и профессиональной подготовкой. Поэтому данная поправка также не поддерживается.

Кроме того, законопроектом предлагается Кодекс «О браке (супружестве) и семье» дополнить пунктом, согласно которому усыновление ребенка, в отношении которого отцовство установлено по заявлению матери, разрешается лишь с подтверждения биологического родства усыновляемого ребенка с отцом, давшим согласие супруге на усыновление, посредством генетической экспертизы. Как пояснил Г. Оспанкулов, возложение обязанности подтверждения биологического родства на отца, когда уже установлено отцовство является нецелесообразным и влечет дополнительные материальные расходы на семью – проведение экспертизы ДНК стоит 157 000 тенге, что не каждый в состоянии оплатить.

Г. Оспанкулов озвучил еще ряд замечаний по законопроекту и предложил с учетом предложений членов МВК внести их на рассмотрение Правительства.

Напомним, в 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (КЛДЖ), в 1994 году ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, а в 2012 году Конвенцию Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» (Конвенция 156).