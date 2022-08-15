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    • Казахстан скорректировал план по добыче нефти на 2022 год - министр энергетики

    15 Августа 2022 02:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе визита в Атыраускую область сообщил, что план по добыче нефти пересмотрели из-за возможностей отгрузки и маршрутов экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр прокомментировал последствия для нефтедобывающей отрасли страны, связанные с транспортировкой сырья по Каспийскому трубопроводному маршруту Тенгиз-Новороссийск и временной остановкой добычи на месторождении Кашаган.

    «План по добыче нефти уже скорректирован. Первоначальный план у нас был 87,5 млн тонн в год, но в силу определенных причин, среди которых возможности отгрузки и маршруты экспорта, мы пересмотрели план. Этот план 85,5 млн тонн. Считаем, что у нас есть все возможности выполнить и даже перевыполнить его», - сообщил министр энергетики РК.

    Ранее Болат Акчулаков назвал причины повышения цен на электроэнергию в Казахстане.

    «Причин для подорожания электроэнергии в стране несколько. Одна из них – повышение цен на топливо для ряда станций. Еще одна причина в том, что в стоимость электроэнергии заложено повышение зарплаты работников станций на 20-30%. У нас объективно сложилась ситуация с низкой заработной платой энергетиков, а это привело к большому оттоку кадров», - пояснил министр.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Энергетика #Атырауская область #Промышленность #Нефть #Регионы #Минэнерго РК
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