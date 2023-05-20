Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Словакии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан победил Словакию по буллитам со счетом 4:3, причем забросил три шайбы в течение пяти минут во втором периоде.

В составе сборной Казахстана отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25-я), Евгений Рымарев (26-я), в серии буллитов казахстанцы забросили все четыре.

У словаков результативными бросками отметились Патрик Кох (15-я), Рихард Паник (49-я) и Павол Регенда (57-я).

Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую победу на турнире: ранее казахстанские хоккеисты обыграли по буллитам сборную Норвегии — 4:3.