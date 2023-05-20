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    Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею

    20 Мая 2023, 02:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Словакии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан победил Словакию по буллитам со счетом 4:3, причем забросил три шайбы в течение пяти минут во втором периоде.

    В составе сборной Казахстана отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25-я), Евгений Рымарев (26-я), в серии буллитов казахстанцы забросили все четыре.

    У словаков результативными бросками отметились Патрик Кох (15-я), Рихард Паник (49-я) и Павол Регенда (57-я).

    Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую победу на турнире: ранее казахстанские хоккеисты обыграли по буллитам сборную Норвегии — 4:3.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Хоккей
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