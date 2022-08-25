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    Казахстан с 15 медалями завершил чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов

    25 Августа 2022 19:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по таеквондо завершила чемпионат Азии среди кадетов с 15 медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

    Как ранее сообщалось, в первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей.

    Во второй день первенства в список призеров вошли восемь наших спортсменов: одно «золото», три «серебра» и четыре «бронзы».

    По итогам чемпионата Азии в Хошимине у подопечных тренера сборной Казахстана Мырзагали Суранова 15 медалей различного достоинства: четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

    Список победителей и призеров второго дня:

    І место - Медет Елемесов, 53 кг,

    ІІ место - Айым Серикбай, 33 кг

    ІІ место - Акбота Желеу, 41 кг

    ІІ место - Бекет Болатулы, 45 кг

    ІІІ место – Торгын Алимхан, 47 кг

    ІІІ место – Ольга Власюк, +59 кг

    ІІІ место - Артур Пак, 61 кг

    ІІІ место - Амиржан Иманбаев, +65 кг


    Фото: kaztkd.kz
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