Казахстан с 15 медалями завершил чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по таеквондо завершила чемпионат Азии среди кадетов с 15 медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Как ранее сообщалось, в первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей.
Во второй день первенства в список призеров вошли восемь наших спортсменов: одно «золото», три «серебра» и четыре «бронзы».
По итогам чемпионата Азии в Хошимине у подопечных тренера сборной Казахстана Мырзагали Суранова 15 медалей различного достоинства: четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.
Список победителей и призеров второго дня:
І место - Медет Елемесов, 53 кг,
ІІ место - Айым Серикбай, 33 кг
ІІ место - Акбота Желеу, 41 кг
ІІ место - Бекет Болатулы, 45 кг
ІІІ место – Торгын Алимхан, 47 кг
ІІІ место – Ольга Власюк, +59 кг
ІІІ место - Артур Пак, 61 кг
ІІІ место - Амиржан Иманбаев, +65 кг
Фото: kaztkd.kz