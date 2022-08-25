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Казахстан с 15 медалями завершил чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов
25 Августа 2022 19:32

Казахстан с 15 медалями завершил чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по таеквондо завершила чемпионат Азии среди кадетов с 15 медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Как ранее сообщалось, в первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей.

Во второй день первенства в список призеров вошли восемь наших спортсменов: одно «золото», три «серебра» и четыре «бронзы».

По итогам чемпионата Азии в Хошимине у подопечных тренера сборной Казахстана Мырзагали Суранова 15 медалей различного достоинства: четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

Список победителей и призеров второго дня:

І место - Медет Елемесов, 53 кг,

ІІ место - Айым Серикбай, 33 кг

ІІ место - Акбота Желеу, 41 кг

ІІ место - Бекет Болатулы, 45 кг

ІІІ место – Торгын Алимхан, 47 кг

ІІІ место – Ольга Власюк, +59 кг

ІІІ место - Артур Пак, 61 кг

ІІІ место - Амиржан Иманбаев, +65 кг


Фото: kaztkd.kz

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