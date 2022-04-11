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    Казахстан с 15 апреля вводит квоты на экспорт пшеницы и муки

    11 Апреля 2022, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан принял решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу – 1 миллион тонн, на муку – 300 тысяч тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу – 1 миллион тонн, на муку – 300 тысяч тонн», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в СЦК.

    Также, по его словам, для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке Министерством сельского хозяйства совместно с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах.

    «Таким образом, меры по насыщению внутреннего рынка социально-значимыми продовольственными товарами, куда относиться и мука, уже принимаются Правительством», - подчеркнул первый вице-министр.

    Ранее сообщалось, что дефицита зерна в Казахстане нет, а муки в Казахстане достаточно для обеспечения внутренней потребности. Приостановление деятельности некоторых мукомольных предприятий связаны с запретом России на вывоз зерновых культур. Что касается цен на хлеб, то, как заверили в Министерстве, предпосылок для удорожания социального хлеба нет.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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