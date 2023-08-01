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    Казахстан реализует совместные с Россией, Китаем и Узбекистаном проекты в машиностроении

    1 Августа 2023, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие новые проекты будут реализовывать в машиностроительной отрасли Казахстана, рассказал на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В числе запланированных к реализации проектов есть совместные проекты с партнерами из России, Китая и Узбекистана. Совместно с Узбекистаном организовано производство автомобилей (Chevrolet ONIX), реализуются проекты по бытовой технике и лифтам. С российскими партнерами будем увеличивать производство алюминиевых дисков, а также комплектующих (пружины для подвижного ж/д состава, колесные пары и т.д.) для сектора железнодорожного машиностроения. Инвесторы со стороны Китая поспособствуют развитию производства буровых установок и сельхозтехники (LOVOL)», - сказал Марат Карабаев.

    Глава МИИР отметил, что большой акцент уделяется новым проектам. До 2028 года запланировано реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге.

    «Из них в 2023 году мы ожидаем реализацию 29 проектов на 217 млрд тенге», - добавил Марат Карабаев.

    Ранее сообщалось, что за последние 5 лет машиностроение показало рост в 17,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Инвестпроекты Промышленность Экономика МИИР РК
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