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    Казахстан разработал план по устранению «узких» мест Транскаспийского транспортного коридора

    19 Октября 2022, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Устранение «узких» мест по Транскаспийскому транспортному коридору должно носить синхронный характер. Об этом заявил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша страна готова приступить к совместным действиям по укреплению транзитного потенциала маршрута. Мы разработали Дорожную карту по устранению «узких» мест на ТМТМ совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией. Ожидаем в ближайшее время подписание документа на высоком уровне», - сказал Касым Тлепов.

    Было отмечено, что совместное устранение узких мест позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по данному коридору до 15 млн тонн в год.

    В частности, Азербайджаном, Грузией и Турцией планируется провести следующие мероприятия до 2027 года по улучшению инфраструктуры и пополнению подвижного состава:

    - Увеличение пропускной способности порта Баку;

    - Строительство ЖД грузового фронта (открытые площадки, склады);

    - Приобретение парка ЖД (платформы, локомотивы);

    - Строительство и реконструкция ЖД участка Тбилиси-Махинджаури;

    - Увеличение мощностей припортовых станций Поти и Батуми;

    - Полный ввод в эксплуатацию ЖД участка Баку-Тбилиси-Карс (работает в тестовом режиме).


    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Транспорт Азербайджан Турция Грузия Логистика МИИР РК
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