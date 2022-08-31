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    Казахстан разработает 19 ГОСТов для экспорта молочной продукции

    31 Августа 2022 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан разработает 19 межгосударственных стандартов молочной продукции: 6 основополагающих стандарта, 2 из которых будут разработаны совместно с Республикой Кыргызстан, а также 13 стандартов на методы контроля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    В ЕврАзЭС безопасность и качество молочной продукции, а также технологических процессов, связанных с ней, регламентируется требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

    Для соблюдения требований техрегламентов ЕврАзЭС необходима доказательная база – это целостный механизм для успешного внедрения технического регламента, выпуска в обращение продукции и последующего подтверждения ее соответствия.

    Несмотря на то, что ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» вступил в силу в 2014 году, государства-члены ЕврАзЭС постоянно работают над совершенствованием, расширением, а также поддержанием в актуальном состоянии доказательной базы стандартов к техническому регламенту. Нельзя отставать от запросов отрасли, мировых трендов и достижений науки в данной области.

    Одним из последних событий данной работы стало принятие во втором квартале 2022 года решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2022 г. № 84 актуализированной программы по разработке межгосударственных стандартов, которая содержит 98 тем. Казахстан разработает 19 межгосударственных стандартов.

    Реализацию мероприятий программы, закрепленной за Республикой Казахстан, планируется завершить в 2024 году.
    ЕАЭС Минторговли
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