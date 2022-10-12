Казахстан разгромил сборную Черногории в матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу

ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - В Подгорице состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сборная Черногории принимала команду Казахстана, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для сборной Казахстана этот матч был историческим, поскольку ранее она ни разу не встречалась с Черногорией на уровне национальных сборных.

Матч закончился крупной победой Казахстана со счетом 5:1. У Казахстана голы забили Лео (11-я минута), Эдсон (19-я), Арнольд Кнауб (29-я), Альберт Акбаликов (29-я) и Тайнан (38-я), а у Черногории отличился Филип Маркович (17-я).

Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую победу в отборе ЧМ-2024: ранее казахстанцы победили команду Словении (2:0). Теперь актуальное положение команд в группе 5 таково: Казахстан - 6 очков (2 матча), Словения - 3 очка (2 матча), Черногория - 0 очков (2 матча). По регламенту турнира, команды проведут друг с другом по одному матчу дома и в гостях.

Фото: Sports.kz



