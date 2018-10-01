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Казахстан ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны

11 Октября 2018 15:35 97
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Казахстан ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства ратифицировано Соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» публикуется в печати.

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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