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Казахстан ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны
11 Октября 2018 15:35 97
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства ратифицировано Соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеНурсултан Назарбаев провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Президент РК встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН
Текст Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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