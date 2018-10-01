Казахстан ратифицировал соглашение о несчастных случаях на производстве с гражданами ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства ратифицировано Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества» публикуется в печати.