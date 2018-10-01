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Казахстан ратифицировал соглашение о несчастных случаях на производстве с гражданами ЕАЭС
11 Октября 2018 15:47 78
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства ратифицировано Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества» публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, ЕАЭС,
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