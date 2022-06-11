11 Июня 2022 11:23

Казахстан ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о военно-технической помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, ратифицирующих некоторые международные соглашения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона».

Ранее сообщалось, что Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности.