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Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о военно-технической помощи
11 Июня 2022 11:23

Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о военно-технической помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, ратифицирующих некоторые международные соглашения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона».

Ранее сообщалось, что Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности.


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