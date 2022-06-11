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    Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности

    11 Июня 2022, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля в случаях выявления сторонами разных показаний приборов в отношении уровня ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны на территорию пункта пропуска, где такие показания были выявлены.

    Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств-сторон и специалистов учебных центров.

    «Ратификация данного соглашения будет способствовать более конкретному и эффективному правовому регулированию вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов между Казахстаном и Китаем», - пояснил ранее в ходе пленарного заседания заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина уточнил, что реализация соглашения не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

    Также сегодня Казахстан ратифицировал прекращение действия соглашения между СНГ о согласованной налоговой политике.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Безопасность Китай Международная деятельность РК
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