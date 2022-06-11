Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля в случаях выявления сторонами разных показаний приборов в отношении уровня ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны на территорию пункта пропуска, где такие показания были выявлены.

Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств-сторон и специалистов учебных центров.

«Ратификация данного соглашения будет способствовать более конкретному и эффективному правовому регулированию вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов между Казахстаном и Китаем», - пояснил ранее в ходе пленарного заседания заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина уточнил, что реализация соглашения не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

Также сегодня Казахстан ратифицировал прекращение действия соглашения между СНГ о согласованной налоговой политике.