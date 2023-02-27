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    Казахстан ратифицировал соглашение об устранении технических барьеров в торговле с третьими странами

    27 Февраля 2023, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Законопроект направлен на ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года.

    Заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.

    Соглашение определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами, в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты Союза.

    По данным ведомства, на сегодня принято 52 технических регламента Союза, из них 45 вступили в силу.

    Принятие Соглашения позволит осуществлять взаимное признание результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в Союзе и на территории третьей страны.

    Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Экономика Токаев Касым-Жомарт
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