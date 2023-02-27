Казахстан ратифицировал соглашение об устранении технических барьеров в торговле с третьими странами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Законопроект направлен на ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года.

Заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Соглашение определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами, в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты Союза.

По данным ведомства, на сегодня принято 52 технических регламента Союза, из них 45 вступили в силу.

Принятие Соглашения позволит осуществлять взаимное признание результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в Союзе и на территории третьей страны.

Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.



