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    Казахстан ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану

    11 Июня 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Соглашение подписано 7 декабря 2021 года в рамках реализации поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

    Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики.

    Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

    «Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана», - пояснил ранее заместитель министра обороны Султан Камалетдинов на пленарном заседании Сената.

    Замминистра обороны тогда добавил, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативные социально-экономические последствия.

    Сегодня, 11 июня, Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности, соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению и прекращение действия соглашения между СНГ о согласованной налоговой политике.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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