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    Казахстан ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования в странах СНГ

    18 Октября 2021, 17:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что проект закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств» был одобрен Сенатом.

    «Основными задачами совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирования; очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов; обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов», - сказал заместитель министра обороны Дарын Туяков в ходе пленарного заседания Сената.

    Решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования принимается направляющей стороной в соответствии с ее законодательством.

    «Соглашением предусмотрена также возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Республика Казахстан считает, что такое привлечение может быть только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В этой связи соглашение было подписано Республикой Казахстан с соответствующей оговоркой», - отметил Дарын Туяков.

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    СНГ Армия
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