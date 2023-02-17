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    Казахстан ратифицировал соглашение о проверке распределения таможенных пошлин ЕАЭС

    17 Февраля 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Экономика ЕАЭС
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