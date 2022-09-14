Казахстан ратифицировал продление соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента ратифицировали протокол к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый вице-министр торговли и интеграции РК Ерлан Баттаков, временное соглашение было подписано в 2018 году и вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия в три года, то есть оно истекает 27 октября текущего года.

«В свою очередь, учитывая положительную торговую динамику и потенциал казахстанского экспорта, мы не должны допустить разрыв преференциального режима торговли. Ратификация протокола к временному соглашению позволит продлить его действие и таким образом сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок», - сказал он, выступая перед депутатами в Мажилисе Парламента РК.

По словам первого вице-министра, Иран является перспективным рынком с населением более 80 млн человек. С начала действия временного соглашения товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос с 377,4 млн долларов до 440 млн долларов США . Временное соглашение представляет собой соглашение о свободной торговле с ограниченным товарным охватом.



