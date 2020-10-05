Казахстан ратифицировал поправки в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о Евразийском экономическом союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года».

Текст Закона публикуется в печати.



