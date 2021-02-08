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    Казахстан рассматривает Египет как «ворота» в Африку и готов продвигать экспорт - Кайрат Лама Шариф

    8 Февраля 2021, 18:46

    КАИР. КАЗИНФОРМ - По приглашению египетской стороны, 5-7 февраля 2021 года в Египте состоялся ответный казахстанско-египетский торгово-инвестиционный бизнес-форум. В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    В состав казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Алмасом Айдаровым вошли более 60 компаний из 13 регионов страны, а также представители государственных органов и квазигосударственных структур. С египетской стороны в форуме приняли участие более 200 представителей бизнес-сообщества, а также заместитель министра иностранных дел Тарик аль-Уасими, губернатор провинции Южного Синая Халед Фуда, глава Федерации торговых палат Египта Ибрахим Аль-Араби.

    Ранее, 6 марта 2019 года в г. Нур-Султан состоялся казахстанско-египетский бизнес-форум, в котором приняли участие более 100 представителей бизнеса двух стран.

    По словам Посла Казахстана Кайрата Лама Шарифа, обе стороны намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям взаимодействия для дальнейшего повышения уровня торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

    «Казахстан рассматривает Египет как «ворота» в Африку и готов продвигать экспорт, в том числе при содействии Казахстанско-египетского делового совета и Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дополнительный импульс для увеличения экспорта казахстанской продукции придаст подписание Соглашения о свободной торговле между странами-членами ЕАЭС и Египтом, что откроет доступ на египетский рынок, население которого свыше 100 миллионов человек», – отметил в своем выступлении Посол.

    По словам спикеров форума, некоторое удорожание продукции и замедление темпов торговли между двумя странами накладывается на географическую отдаленность двух государств. Однако, как отметил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, несмотря на это, наша страна видит потенциал для увеличения товарооборота почти в 4 раза.

    «В этом контексте отечественные компании могут предложить качественные товары на сумму порядка 300 млн долл. США. Для обеспечения продовольственной безопасности, египетские компании могут размещать свои экспортоориентированные производства в Казахстане. Для этого направления предусмотрено льготное кредитование подобных проектов, страхование экспортных контрактов, возмещение затрат на транспортировку товаров и сервисную поддержку. Кроме того, в ближайшее время Казахстан будет субсидировать процентную ставку для иностранных покупателей отечественной продукции на уровне CIRR. Другими словами, по процентной ставке, устанавливаемой Секретариатом ОЭСР на ежемесячной основе», – сообщил вице-министр.

    Активизация работы в данном направлении связана с предстоящим первым официальным визитом Министра иностранных дел Египта в Казахстан и проведением очередных политических и консульских консультаций между двумя странами. Об этом отметил в своем выступлении Заместитель министра иностранных дел Египта Т. аль-Уасими.

    В ходе мероприятия также была организована универсальная выставка «Сделано в Казахстане», на которой была представлена продукция казахстанских производителей, в том числе компаний, которые уже экспортируют её на африканский континент. Кроме того, были проведены двусторонние В2В переговоры между отечественными и египетскими компаниями.

    По итогам мероприятия был подписан ряд экономических документов. Так, казахстанские и египетские компании договорились о поставке бутилированной воды в объеме 1 млн штук с перспективой увеличения до 3 млн на рынок Египта, выпуске фармацевтических препаратов на базе казахстанского предприятия, а также приобретении месторождения меди на территории Казахстана.

    Данный форум способствовал формированию интереса у египетских бизнесменов к казахстанским товарам несырьевого сектора, обеспечил налаживание прямых контактов между отечественными товаропроизводителями и потенциальными египетскими покупателями и инвесторами, обмен информацией по качественным и ценовым показателям продукции. Принято решение о проведении регулярных торговых миссий и встреч между двумя странами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Экономика Египет
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