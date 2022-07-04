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    Казахстан расширяет воздушное сообщение с Азербайджаном

    4 Июля 2022, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со снятием ограничительных мер в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует начать выполнение регулярных рейсов в Баку с 7 июля по новому маршруту Актобе – Баку – Актобе с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Bombardier Dash 8-Q400 со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Транспорт Азербайджан Авиация
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