Казахстан расширяет сотрудничество с Европейским союзом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский союз и Казахстан провели свое 17-е заседание Совета сотрудничества в понедельник, 20 января, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанскую делегацию возглавил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, делегацию ЕС – глава внешнеполитического ведомства Хорватии, председательствующей в Совете ЕС, Гордан Грлич Радман.

​Стороны сосредоточились на обсуждении путей углубления политического, торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества. Также в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

Переговоры стали хорошей возможностью обсудить подготовку предстоящего в середине февраля официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.

Особенностью нынешней встречи явилось то, что в этот же день Совет ЕС принял решение о завершении процесса ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с нашей страной.

«Все 28 стран-участниц Евросоюза ратифицировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве», - сказал Мухтар Тлеуберди в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

Ожидается, что этот документ нового поколения, подписанный в декабре 2015 года и временно применяемый с мая 2016 года, полностью вступит в силу 1 марта.

«Полное использование потенциала этого соглашения в интересах Казахстана для модернизации политической, экономической и социальной жизни в стране. Оно раскрывает новые перспективы сотрудничества с ЕС», - добавил высокопоставленный казахстанский дипломат.

По его словам, важным шагом в этом направлении стало создание новых структур взаимодействия, таких как Комитет сотрудничества в торговой конфигурации и подкомитетов по таможенным вопросам, энергетике, транспорту, окружающей среде, изменению климата.

В свою очередь, глава МИД Хорватии Гордан Грлич Радман приветствовал меры политической модернизации, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Также европейский дипломат согласился с тем, что расширение торгового и инвестиционного сотрудничества является приоритетным направлением взаимодействия с нашей страной.

«Мы приветствуем запуск в июне 2019 года диалоговой платформы высокого уровня между Казахстаном и Евросоюзом по экономическим и деловым вопросам под председательством Премьер-Министра Казахстана», - рассказал журналистам Гордан Грлич Радман.

«Платформа признает важность внешней торговли между Евросоюзом и Казахстаном. Мы очень рассчитываем, что эта платформа будет способствовать привлечению еще большего объема инвестиций в Казахстан», - отметил спикер.

Европейский союз приветствует недавнюю ратификацию нашей страной соглашения с Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей группы государств против коррупции и членов оценочных групп, а также решение декриминализировать статью 130 и гуманизировать статью 174 Уголовного кодекса.

В ходе своего рабочего визита в Брюссель Мухтар Тлеуберди также провел встречи с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и депутатами Европейского парламента, входящими в Группу друзей Казахстана.

​Отметим, Европейский союз является ключевым торговым и инвестиционным партнером нашей страны, на долю которого приходится порядка половины внешнеторгового оборота и инвестиций в экономику Казахстана.



