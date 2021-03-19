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    Казахстан расширяет инвестсотрудничество с ведущими турецкими холдингами

    19 Марта 2021, 10:28

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Во второй день своего официального визита в Турцию заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди посетил Стамбул, где провел ряд встреч с представителями турецких деловых кругов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На переговорах с главами 7 ведущих турецких холдингов «Koc Holding», «Yildirim Holding», «TAV Holding», «Calik Holding», «Kibar Holding», «Atabay» и «Goknur Gida» были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в сферах пищевой промышленности, машиностроения, горно-металлургической отрасли, инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, химической промышленности и фармацевтики.

    Глава МИД заявил, что Казахстан придает важное значение развитию торгово-экономических и инвестиционных связей с Турцией.

    «Мы готовы оказать всестороннюю поддержку турецким инвесторам. Каждый проект имеет особое значение для развития нашего государства и дальнейшего расширения казахстанско-турецкого стратегического партнерства», - сказал М.Тлеуберди.

    В свою очередь, руководители ведущих холдингов Турции подчеркнули, что Казахстан является для них инвестиционно привлекательным государством и озвучили конкретные предложения для реализации своих проектов в Казахстане. В частности, эти предложения включали в себя увеличение видов инвестиционных преференций, решение инфраструктурных вопросов, дальнейшее совершенствование работы индустриальных и специальных экономических зон, подготовку кадров и другие важные направления.

    Объем запланированных инвестиций указанных холдингов в Казахстане в среднесрочной перспективе составит более 1 млрд. долларов США.

    Кроме того, М.Тлеуберди провел встречу с турецкими компаниями, которые запланировали в текущем году запустить 10 новых производств в Казахстане. В планах турецких бизнесменов реализовать проекты в сфере машиностроения, медицинских изделий, пищевой промышленности, инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

    Турецким компаниям была представлена подробная информация об инвестиционных возможностях Казахстана, принимаемых государством мерах по дальнейшему улучшению условий ведения бизнеса, а также информация о наиболее перспективных отраслях в рамках экспортной поддержки, приватизации и государственно-частного партнерства. Бизнесмены высоко оценили деятельность казахстанского правительства в рамках поддержки инвесторов и выразили благодарность за оказываемую поддержку.

    М.Тлеуберди также посетил новый офис Секретариата Тюркского совета, где обсудил с Генеральным секретарем этой организации Багдадом Амреевым ход подготовки к неформальному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта т.г. в г.Туркестане.

    В завершение своего визита глава МИД РК принял участие в торжественной церемонии открытия бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая, а также посетил школу, носящую его имя. В церемонии приняли участие губернатор Стамбула Али Йерликая и мэр района Зейтунбурну Омер Арысой, где находится данная школа и компактно проживает казахская диаспора.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Турция
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