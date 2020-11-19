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    Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН

    19 Ноября 2020, 17:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии, передает МИА «Казинформ».

    В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны Верховный главнокомандующий, напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, поставил перед Министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

    Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооруженных сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.

    Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим, с честью исполняющим возложенную на них ответственную миссию по противодействию распространению коронавируса.




    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Президент Казахстана Акорда Армия
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