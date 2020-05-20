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    Казахстан расширит сотрудничество в правовой сфере с Ираном

    20 Мая 2020, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе одобрили законопроект Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью заключения соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам является укрепление двустороннего сотрудничества по правовым вопросам между двумя странами. Ратификация соглашения позволит придать новый импульс двустороннему партнерству в вопросах оказания гражданам наших стран правовой помощи в сфере гражданского судопроизводства. Данное соглашение направлено на развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном, урегулирование и оказание правовой помощи по гражданским делам, создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств», - представила законопроект вице-министр юстиции Наталья Пан в ходе пленарного заседания Мажилиса.

    Актуальность заключения соглашения, по словам вице-министра, обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.

    «Соглашение предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суды и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшения судебных издержек. Взаимная правовая помощь будет осуществляться в следующих формах: вручение документов, сбор и передача доказательств, вызов свидетеля и эксперта, признание исполнения юридических актов и арбитражных решений, обмен правовой информацией и материалами, любые другие формы правовой помощи, предусмотренные национальным законодательством запрашиваемой стороны», - отметила Н. Пан.

    Соглашение будет охватывать гражданские дела, которые включают гражданские, брачные, семейные, деловые, коммерческие и трудовые вопросы.

    «Ранее взаимная правовая помощь с Ираном осуществлялась на паритетной основе. Данное соглашение позволит ускорить этот процесс. Исполнение просьб по оказанию правовой помощи будет занимать до 30 дней с даты получения просьбы. Однако, исполнение просьбы может быть отсрочено в случае необходимости, с обязательным уведомлением запрашивающей стороны. В исполнении правовой помощи может быть отказано сторонами соглашения, если его исполнение нанесет ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства», - пояснила вице-министр.

    Отметим, с Казахстаном заключено 16 подобных соглашений с иностранными государствами.

    Фото: elana.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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