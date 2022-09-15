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    Казахстан расширит потенциал поставки сельхозпродукции в КНР

    15 Сентября 2022, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Китая передаст оборудование стоимостью 11,15 млн юаней для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством коммерции КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

    Соответствующее соглашение в рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан подписали министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

    «Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай. Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции. По итогам 7 месяцев 2022 года, казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов. Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос на 62,2% до 280,4 млн долларов, импорт из Китая увеличился на 22,2% и составил 132,1 млн долларов», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Китай Сельское хозяйство
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