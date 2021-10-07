Казахстан расширил список признаваемых ковид-паспортов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление, согласно которому расширяется список стран, чьи ковид-паспорта признаются действительными на территории Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан постановляю внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК № 28) следующие изменения:

Пункт 3 ПГГСВ РК № 28 изложить в следующей редакции:

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Аргентинской Республики, Венгрии, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Сан-Марино, Кыргызской Республики, Монголии, Таиланда, Турецкой Республики и Эстонской Республики в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению», - говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 22 сентября 2021 года Министерство иностранных дел Республики Казахстан произвело обмен нотами о взаимном признании паспортов вакцинации с уполномоченными государственными органами Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таиланда и Турции.

Напомним, в июле т.г. Казахстан признал паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы.