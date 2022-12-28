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    Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году

    28 Декабря 2022, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году расширен список безвизовых стран до 80 государств. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году расширен список безвизовых стран до 80 государств, по различным категориям паспортов, включая 26 государств для общегражданских паспортов. Заключены взаимные соглашения с 9 новыми странами по различным категориям паспортов: Мальдивами, Андоррой, Никарагуа, Венесуэлой, Боливией, Парагваем, Доминиканой, Албанией и Белизом», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

    Он проинформировал, что 12 октября этого года с Катаром подписан Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и специальных паспортов, который освобождает от визовых требований владельцев общегражданских паспортов.

    «Для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и увеличения туристического потенциала страны Правительством РК введен безвизовый режим для граждан Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Республики Индия, который позволил гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней», - сказал А. Смадияров.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК
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