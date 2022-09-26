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    Казахстан рассчитывает на первые-вторые места на IV Всемирных играх кочевников

    26 Сентября 2022, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На IV Всемирных играх кочевников примут участие казахстанские спортсмены высокого уровня. Об этом сообщил директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы будем участвовать в состязаниях, в основном, по четырем видам спорта. Пятый вид спорта, на который мы выставляем команду, это кыргызский «Көк бөрі». В целом, по этим пяти видам спорта у нас наездники, лучники высокого уровня. Поэтому, мы возлагаем на них большие надежды. Надеемся, что все они займут первые-вторые места», – сказал Б.Сабитов.

    Напомним, с 29 сентября по 4 октября в турецком городе Изник пройдут IV Всемирные игры кочевников.

    Всемирные игры кочевников –масштабный международный проект, инициированный Правительством Кыргызстана в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Всемирные игры кочевников направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире как наследия человеческой цивилизации.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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