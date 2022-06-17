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    Казахстан работает над созданием водно-энергетического консорциума Центральной Азии

    17 Июня 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируется разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство на системной основе осуществляет работу по трансграничному сотрудничеству. Так, по Арало-Сырдарьинскому бассейну ведется работа над созданием водно-энергетического консорциума Центральной Азии, который позволил бы соблюсти баланс интересов всех стран, в том числе в энергетике, поливной воде и экологических нуждах Приаралья и Арала», - сказал Серикккали Брекешев.

    Министр добавил, что в целях обеспечения справедливого вододеления планируется разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений.

    «По Жайык-Каспийскому бассейну предусмотрена синхронизация режимов работы гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации и Казахстана для того, чтобы обеспечить максимально возможные попуски, особенно в маловодные годы», - резюмировал Серикккали Брекешев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Энергетика Экология Мажилис Минэкологии Международная деятельность РК Вода
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