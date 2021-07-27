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    Казахстан пройдет оценку соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием доходов

    27 Июля 2021, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан в 2022 году пройдет Взаимную оценку соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель департамента финансового мониторинга АФМ РК Максат Ногайбаев, Казахстан наряду с восемью странами (Индия, Беларусь, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) входит в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональной группы по типу ФАТФ (FATF).

    «Казахстану в 2022 году предстоит пройти Взаимную оценку соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Все страны, входящие в группу ЕАГ, проходят взаимную оценку согласно графику. В 2017-2019 годах взаимную оценку проходили Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Беларусь. При этом наиболее успешными является опыт России и Беларуси. Россия получила высокую оценку по всем 11 непосредственным результатам, Беларусь также успешно прошла оценку ЕАГ», - рассказал во время брифинга в СЦК Максат Ногайбаев.

    Участниками взаимной оценки являются органы-регуляторы, государственные органы, правоохранительные и специальные органы, субъекта финансового мониторинга и их общественные организации. При этом Агентство является координирующим органом по подготовке к взаимной оценке.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Общество
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